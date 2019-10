Massiccia affluenza in Camera di Commercio per gli F-Gas

La Camera di commercio Riviere di Liguria ha fatto il pieno di aziende savonesi specializzate nell'installazione, manutenzione di impianti termici e pompe di calore alimentate attraverso l'utilizzo di gas fluorurati ad effetto serra.

Circa 150 imprese hanno infatti partecipato ieri mattina al seminario di approfondimento sulla nuova normativa europea e italiana organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con CNA e Confartigianato Savona.

Il seminario, tenuto dal Dott. Botteri di ECOCERVED, ha affrontato sommariamente gli aspetti del D.P.R. 146/2018 e del Regolamento europeo 517/2014 relativi all'acquisizione del patentino abilitante le persone e del certificato aziendale per poi soffermare la sua relazione sul funzionamento del nuovo portale FGAS con il quale, le aziende che hanno a che fare con i gas fluorurati, dovranno cimentarsi.

E' infatti previsto per gli installatori e manutentori un termine massimo di 30 giorni dall'effettuazione dell'opera per inoltrare la comunicazione attraverso il portale indicando i dati richiesti necessari per garantire la tracciabilità dei gas in questione.