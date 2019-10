"We family! Noi famiglia!", ad Albenga martedì 8 via agli incontri di gruppo

Martedì 8 ottobre presso la sede Immaginafamiglie, Via Lungocenta C.B. 12, ore 20.30/22.30, avrà inizio la serie di quattro incontri di approfondimento. Lo scorso anno abbiamo approfondito le competenze pedagogiche utili ai genitori, in relazione alle varie fasi d'età di sviluppo dei figli per affrontare al meglio la crescita dei figli, quest'anno il ciclo di incontri aiuterà i genitori a riflettere su come vivono il quotidiano, come si rappresentano, come di costruisce l'identità famigliare e come ci rapportiamo con la scuola nel delicato compito di formare alleanze educative.

Il progetto intende proporre alle famiglie un percorso di informazione/formazione sulla genitorialità e le relazioni famigliari, che partendo dalle conferenze divulgative su argomenti pedagogici organizzati con il centro nazionale CPP Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione del conflitto (Scuola Genitori) arrivi a poter progettare direttamente con le famiglie interventi specifici in relazione ai bisogni individuali e di gruppo.

We family! Noi famiglia! Propone incontri in forma di gruppo (massimo 25 persone) condotti dai professionisti dell'Associazione Immaginafamiglie. Il gruppo ha una funzione importantissima nell'apprendimento, affrontare argomenti in forma laboratoriale consentirà ai genitori di sperimentare oltre che informarsi. Inoltre il gruppo permetterà di conoscersi, confrontarsi e creare una comunità “educante” riducendo il senso di isolamento e condividendo un'esperienza che si rivelerà utile nel quotidiano per migliorare i rapporto con se stessi e la propria famiglie.

Il percorso infine prevede l'apertura di un punto informativo e di consulenza Informalefamiglie, aperto due volte alla settimana, che intende proporsi come uno “stargate” (porta di passaggio) tra il pubblico ed il privato, creando uno spazio neutro e consapevole dove informarsi, chiedere senza timore, essere indirizzato verso le varie proposte che il territorio (enti, cooperative, associazioni, professionisti, gruppi auto aiuto) offre alle famiglie.