Unitre Borghetto S. Spirito, al via l'anno accademico 2019-2020

Si apre la campagna associativa presso l’Unitre di Borghetto S. Spirito, sede distaccata dell’Unitre comprensoriale Ingauna, che propone, per l’anno accademico 2019/2020, molte attività, quindici corsi e numerose conferenze aperte alla cittadinanza. Il programma della sede di Borghetto S. Spirito offre l’opportunità agli associati di incontrarsi e partecipare attivamente ai seguenti corsi: “Balli di gruppo” – Docente: Lucia Amoroso, “Ginnastica dolce” - Docente: Alessandra Angelucci, “Informatica” (corso base e corso avanzato) - Docente: Alessandro Grasso, “Laboratorio di cucina” – Docenti: Ezio Cervelli, Cinzia Chiappori, Marilena Marinelli, Andrea Milazzo, Paolo Monti e Nicola Petrecca, Irene Romeo, “Il dialetto Ligure” – Docente: Rina Delfino; “Laboratorio di disegno e pittura”- Docente: Laura Massa Bova, “Letteratura italiana” - Docente: Graziella Frasca Gallo, “Lingua Inglese” (corso base e corso avanzato) - Docente: Rosanna Mapelli, “Storia dell’arte” - Docente: Francesca Bogliolo, “Lingua Tedesco” (corso base e corso avanzato) – Docente Enrico Azzali Zonola , “Un The con l’Unitre” – Docente: Pieralba Merlo, “Yoga”- Docenti: Jafari Shohreh e Vito Pace.

A breve sarà inoltre disponibile il calendario delle conferenze Unitre aperte alla cittadinanza, che spazieranno tra gli argomenti più apprezzati ed attesi dal pubblico.

La presentazione delle attività avrà luogo mercoledì 23 ottobre 2019, alle ore 15,30 presso la sala polivalente di Palazzo Elena Pietracaprina. In apertura il Prof. Roberto Cammi terrà la prolusione dal titolo “Laicità e laicismo”. A seguire i Docenti illustreranno i propri corsi, fornendo indicazioni sui programmi. “Come tradizione apriamo un anno accademico con molte attività, corsi e conferenze, per offrire opportunità di incontro ed occasioni di approfondimento su tematiche di grande interesse, alle quali i partecipanti potranno approcciarsi con facilità, grazie alla competenza ed alla disponibilità del corpo docente. L’Amministrazione ringrazia tutti i Docenti ed i Relatori che continuano ad offrire il proprio tempo ed il proprio sapere alla comunità, con spirito sempre rinnovato” Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede Unitre di Borghetto, presso la Biblioteca Civica, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 ed i pomeriggi dal lunedì al giovedì, dalle 15,00 alle 18,00.