Distretti del Cibo, l'assessore del Comune di Savona Zunato: "Fare sistema sul serio per difendere e promuovere territorio e inclusione sociale"

"I criteri definiti dal decreto sono prodromici dei futuri bandi - specifica l'assessore Zunato - tuttavia gli interventi ammissibili già identificati sono: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; investimenti per la promozione dell'immagine e delle attività del distretto; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare".