E' uscito "Wanderings", il nuovo album del musicista savonese Lorenzo Piccone

Prodotto dalla “Eddie and Justy Productions” di Eddie Gore, Justyna Kelley e Juan Contreras e pubblicato via “SoundArt Recordings”, “Wanderings” contiene dieci canzoni, tra cui il primo singolo estratto, “A place so high” e una cover, che il cantautore e chitarrista ligure, classe 1989, ha realizzato nello storico Studio C di Music Row con una band di sessionmen locali. Ospite d’eccezione, il grande Steve Cropper, storica chitarra di Booker T. & the M.G.’s e Blues Brothers e co-autore di “Sitting on the dock of the bay” di Otis Redding.