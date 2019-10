Savona, sabato 5 ottobre alla Ubik il Laboratorio di creatività ritmica e il progetto di rinascita della Sezione savonese dello scoutismo laico

Più di cento anni fa, nel 1907, nasceva in Inghilterra il movimento scout, un movimento che aveva e ha come scopo la formazione fisica, morale e spirituale dei giovani, e che in breve si è diffuso in tutto il mondo. Nel 1913 viene fondato in Italia il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani), di ispirazione laica. Una delle prime Sezioni è quella di Savona, che tuttavia conosce alterne vicende, fino alla chiusura del 2008. Il sogno è quello di creare le condizioni per la rinascita della Sezione savonese dello scoutismo laico, chiamando a raccolta adulti interessati all’educazione dei giovani curiosi di conoscere il metodo scout, disponibili ad essere coinvolti e formati in modo graduale, nel lento percorso di crescita per far diventare i giovani cittadini di domani.