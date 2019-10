Galà di Armonia: un weekend ricco di eventi

La seconda settimana del Galà di Armonia è anche la più nutrita di eventi. Venerdì 4 ottobre alle ore 18 l’ebanista e liutaio Santo Vruna racconterà come nasce una chitarra in un incontro dal titolo “Il legno prende vita”; alle ore 21 seguirà il concerto di The Duet, formato dai virtuosi Roberto Fiello Rebufello al sax e Alberto Bellavia al pianoforte.

Sabato 5 ottobre il Galà di aprirà al mattino con il Corrado Cogliandro e sua figlia Stefania, entrambi medici che dedicano la loro professione alla Medicina Naturale (“L’Armonia in Medicina Olistica”); nel pomeriggio alle ore 17 verrà tratteggiato un ritratto di Giulio Vallerga, chitarrista e didatta scomparso nel 2000, a cui Giusto Franco, pianista, compositore ed editore, ha dedicato una collezione di composizioni scritta a più mani, alcune delle quali verranno eseguite da Danilo Violetta e Dario B. Caruso; alle ore 18 un appuntamento di grande suggestione, “I ponti della Conoscenza” con la partecipazione di Andrea Antonuccio (che vestirà i panni dell’illusionista Santini) ed Ettore Grassano, direttore del Corriere di Alessandria; la giornata si concluderà alle ore 21 con un duo tutto argentino, formato dalla voce di Aida Albert e dalla chitarra di Fernando Tavolaro nel concerto “Tango: quella sottile sintesi tra gli opposti”.

Domenica 6 ottobre alle ore 16 verrà presentato il volume “Schostakovic, Compositore d’Avanguardia” edito da Orthotes e curato dal musicologo Fernando Vincenzi; verranno eseguiti alcuni brani del compositore russo da Anna Delfino (soprano) e Antonella Carosini (pianoforte). Il pomeriggio proseguirà alle ore 18 con Carlo Denei e la sua chitarra scordata; l’attore comico, autore tra l’altro di “Striscia la notizia” e impegnato su più fronti in teatro, intratterrà il pubblico con narrazioni esilaranti e a tratti irriverenti prendendo spunto dalla quotidianità.

Tutte le tre giornate si svolgeranno presso la Sala Polivalente MuDA in via dell’Oratorio ad Albissola Marina.

Alle ore 20, per chi lo desidera, “A cena con Armonia” presso il Bistrot Artistique Re Mescio.

L’iniziativa è organizzata da Il Manipolo della Musica e promossa dall’Amministrazione Comunale di Albissola e da Coop Liguria in collaborazione con “Corriere di Alessandria” e #inrivieraconannalisa.