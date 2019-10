Domenica 6 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00 in Piazza San Michele ad Albenga si terrà un raduno di auto sportive Ferrari.

L'"Evita Team Esclusive Tour 2019", infatti, passerà proprio per la Città delle Torri e in questa sosterà per permettere a tutti gli appassionati e i curiosi di guardare da vicino queste incredibili vetture.