Chiusa da lunedì 7 via Santuario della Pace tra Celle e Albisola

Da lunedì 7 ottobre è stata firmata l'ordinanza di chiusura di via Santuario della pace tra Celle Ligure e Albisola a causa di un intervento riguardante il consolidamento del ciglio di valle, lungo la tratta stradale interessata da un dissesto.

Il ciglio durante le intense precipitazioni della primavera scorsa, è stato coinvolto da un movimento franoso che ha interessato tutto l’orizzonte sciolto e le porzioni più destrutturate del substrato metamorfico.

Dalle ore 6:00 del giorno 7 fino alla conclusione per consentire i lavori sarà chiusura quindi al transito veicolare il tratto di via Santuario della Pace (lato Albisola Superiore) dal bivio Sanda/Località la Rocca a monte per 150 metri circa dal punto di chiusura.

Dal lato cellese saranno affissi gli avvisi di strada chiusa a 1 km per lavori da Piazza Giovanni XXIII (piazza della Chiesa di Sanda) e per tutto il tratto a scendere in coincidenza delle intersezioni con l'abitato, fino al punto interessato dall'intervento. Per le confluenze su Via Santuario della Pace, indicazione di strada chiusa per lavori e obbligo di marcia verso monte con uscita su Piazza Giovanni XXIII.

Sarà chiuso totalmente il tratto interessato con il conseguente blocco della circolazione dal Santuario della pace in direzione Albisola Superiore.