Dego, tornano a suonare le campane del castello: riparato anche l'orologio

Una buona notizia per la comunità di Dego. L'orologio (e le campane) del castello è stato riparato. Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Siri.

"Con estrema gioia - spiegano dal Comune - vi informiamo che da ieri sera, l'orologio e le campane del castello, danneggiate da tantissimo tempo, sono nuovamente in funzione".

"Noi dell'amministrazione comunale siamo convinti che per fare comunità/paese, le campane e l'orologio debbano funzionare - concludono - Per tale motivo, abbiamo voluto dare un contributo per coprire l'intera spesa".