Celle, caduta calcinacci dal viadotto Costa: intervento di Autostrade

Dopo gli allarmi lanciati per la caduta costante di oggetti e di calcinacci nei pressi della bocciofila, giovedì e venerdì notte i tecnici di Autostrade sono intervenuti tramite un carroponte sul viadotto Costa a Celle, operando direttamente sul tratto autostradale in direzione Genova.

La messa in sicurezza del punto in questione era stata richiesta con forza dai cittadini che a più riprese avevano sollecitato con diverse segnalazioni alla società autostradale, preoccupati per la loro incolumità.

All'intervento notturno, ieri pomeriggio ha fatto seguito un sopralluogo di tre tecnici, due della Spea (società controllata dalla stessa concessionaria) e un ingegnere, che hanno potuto constatare da vicino la situazione per prendere i dovuti accorgimenti.