Anche i sindaci Arboscello e Fiorini al "Friday for: our sea" (FOTO)

La giornata, meteorologicamente parlando, forse non era di quelle che più si prestavano ad una nuotata. Ma con spirito temerario e senso civico è bastato prendere muta e maschere ai sindaci di Bergeggi e Spotorno, Roberto Arboscello e Mattia Fiorini, per combattere le nuvole che minacciavano il cielo sopra Bergeggi e immergersi a ripulire il mare davanti all'isola, teatro tra ieri e domani della "Swim The Island 2019".

La prima giornata dell'evento, titolata "Friday for: our sea", si è aperto con l'iniziativa "tagga i rifiuti" alla quale hanno preso parte i due primi cittadini dei paesi ospitanti la manifestazione che, boette alla mano, si sono immersi a caccia di rifiuti depositati sui fondali dei litorali spotornese e bergeggino per segnalarli agli esperti di Olimpia Spotorno, che hanno poi provveduto a rimuoverli.

Un'iniziativa per tenersi in forma ed allo stesso tempo dare il "buon esempio" a cui ogni amministratore pubblico è chiamato.