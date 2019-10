Una giornata all'insegna del 'Cavallino Rampante'. Ieri, Millesimo ha accolto 25 bellissime Ferrari del club "RossoCorsa" di Ceriale.

I bolidi della famosa casa italiana, si sono radunati presso i locali di ristoro del Monastero Santo Stefano per una sosta culinaria a base di tartufo.

I magnifici esemplari non sono passati inosservati. Nel tragitto di avvicinamento alla località millesimese, la carovana ha fatto sosta per una mezz'oretta circa anche in piazza Vittorio Veneto a Calizzano.