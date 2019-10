"Game of Kings" a Pietra Ligure: la serie fantasy-medievale nella città natale dell'autore e interprete Dario Rigliaco (FOTO)

Si è svolta ieri, venerdì 4 ottobre, al cinema teatro Moretti di Pietra Ligure, la serata dedicata alla proiezione della seconda parte di "Game of Kings". Dopo l'esordio nel savonese con la tappa del 3 ottobre al multisala Diana di Savona, la serie fantasy-medievale è così approdata in quella che è la città natale dell'autore e interprete Dario Rigliaco.

Presenti per l'occasione non solo i fan di "GoK", ma anche il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi. Inoltre, le poltroncine del cinema pietrese hanno visto la presenza di due ospiti d'eccezione: la presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla e Karina Jury della casa di produzione Atomica, attualmente impegnate in riviera con le riprese del film internazionale di Beniamino Catena "Io sono Vera".

Soddisfazione, quindi, per tutto il team della produzione griffata D&E Animation, che in due anni di lavorazione ha visto impegnati a lavorare sui set, davanti e dietro la telecamera, circa 300 persone sotto la regia di Gioele Fazzeri: dal make up alla scenografia, sono stati curati tutti i dettagli possibili senza tralasciare nulla. Un lavoro impegnativo mirato anche a valorizzare la Liguria, location di tutte le riprese, in maniera esponenziale.