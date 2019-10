Pietra Ligure, domenica 6 ottobre torna "Mercante per un giorno"

A Pietra Ligure torna domani, domenica 6 ottobre, presso il parcheggio di Piazzale Geddo il festoso evento "Mercante per un giorno".

A partire dalle ore 10,00 i mercanti - privati cittadini che con la loro prenotazione hanno aderito all'iniziativa- apriranno il bagagliaio della loro auto per vendere, scambiare o regalare tutto quello che a loro non pare più utile ma che potrebbe servire ad altri. Sarà un'occasione per stare insieme , passare una giornata diversa e perché no?....fare grandi affari. Al tramonto tutti a casa.