Scopriamo insieme quali saranno gli eventi del primo fine settimana di ottobre in provincia

Messa definitivamente alle porte l'estate, non è però tempo di lasciarsi abbattere dal grigiore autunnale ed invernale nella nostra provincia. Sono molti gli eventi che nel weekend animeranno la riviera e l'entroterra, col ruolo di piatto forte rappresentato dall' adunata degli alpini che si terrà a Savona.

Savona: Saranno circa 50 mila le penne nere provenienti da Liguria, Piemonte Valle d'Aosta e Francia pronte ad "invadere" il centro cittadino fino a domenica. Dopo il pranzo ufficiale sulla nave Diadema di Costa Crociere, gli alpini si ritroveranno davanti al Crescent e alle 15,30,via alla sfilata che attraverso via Giuria raggiungerà piazza del Duomo. Alle 16 la messa e alle 17 la sfilata riprenderà per raggiungere piazza Mameli; alle 18 consegna del Premio all’Alpino dell’Anno ci saranno dopodichè ci saranno gli onori ai Caduti accompagnati dai rintocchi della Campana della memoria. Particolarmente suggestiva la serata, con fanfare itineranti per la città e negozi aperti per la “notte verde”, che prevede anche un concerto di corali al teatro Chiabrera. A mezzanotte fanfare e cori si ritroveranno davanti al Monumento ai Caduti per intonare l’Inno di Mameli.

Domenica mattina la sfilata di massa, con concentramento dalle 8 nell’Oltreletimbro, tra piazza delle Nazioni, Santa Rita e corso Tardy e Benech. La partenza del corteo è prevista alle 10, con un percorso che lungo corso Mazzini e via Gramsci arriverà alla Torretta, per proseguire in via Paleocapa sino a piazza Mameli.

Nell'occasione sarà inoltre possibile visitare alcuni musei in apertura straordinaria, ossia il Museo Pertini Cuneo (orario continuato 11-16), Pinacoteca e Museo della Ceramica (oggi 10-13.30 e 15.30-18.30 e domenica 10.00-13.30 ) ed il Museo Archeologico (10-14 e 15.30-17.30), con prezzi agevolati per i tesserati ANA, applicati anche alle visite a Palazzo Gavotti. Sarà visitabile in porto, ma ancora solo per oggi, la fregata "Luigi Rizzo".

Presso gli edifici del seminario torna invece "Milisaona", il concorso di modellismo statico a cui si affianca la mostra a tema miniature.

Doppio appuntamento nella giornata di sabato presso la Ubik. Dalle ore 16,30: “Prude, punge, pizzica, morde!” il laboratorio di creatività ritmica, espressività corporea, educazione al suono e al movimento “suonami una storia”, per bambini dai 5 ai 10 ann a cura de “Il Giardino sonoro” di Progetto città, che si ispira alle metodologie “Orff-Schulwerk” e “Musica in culla”. Dalle 18 invece spazio a “Scoutismo laico CNGEI a Savona: dal sogno al progetto", incontro con gli educatori del CNGEI ligure per esporre il progetto di rinascita della Sezione savonese dello scoutismo laico.

Albenga: sotto le due torri approda per la prima volta in assoluto l'Oktoberfest. Da ieri sera fino a domenica, dalle 12 alle 24, in Piazza Corridoni, una tre giorni all'insegna non solo della birra ma anche dello stinco di maiale con patate, dei wurstel bavaresi e dei crauti: il tutto seguito e curato dal ristorante di piazza delle Erbe "Da Giovannino". Previste per l'occasione diverse esibizioni musicali.

Albisola Superiore: una due giorni dal titolo “Mobilitutti Green”, un evento sulla mobilità alternativa, accessibile e sostenibile. Dalle 15 di oggi in passeggiata Eugenio Montale esposizione di nuovi mezzi di trasporto ecosostenibili, educazione stradale, camminate e prove di mezzi elettrici, il tutto in collaborazione della Cooperativa sociale Bandiera Lilla, che si occupa di favorire il turismo di persone con disabilità.

Albissola Marina: alle 17.00 presso il Circolo degli Artisti di Pozzo Garitta inaugurazione della personale di Antonella Cotta.

Bergeggi-Spotorno: i due comuni del Golfo dell'Isola, unitamente a Vezzi Portio e Noli, ospiteranno sui loro lidi la nona edizione di "Swim the Island", diventata ormai una delle gare di nuoto in acque libere tra le top cinque per importanza d'Italia e non solo. Competizione per grandi e piccini nelle giornate di oggi e domani per un appuntamento quest'anno votato più che mai alle tematiche ambientali ed alla salvaguardia del mare.

Garlenda: nell'entroterra ingauno si evento dedicato alla politica, con la festa provinciale dalla Lega. Ritrovo oggi e domani a partire dalle 18 coi dibattiti dedicati a tematiche di attualità ai quali parteciperanno ospiti d'eccezione tra cui Andrea Crippa, deputato e vice di Matteo Salvini alla guida della Lega, Marco Campomenosi, eurodeputato e capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, ed Edoardo Rixi, deputato e segretario ligure del Carroccio. Dalle 20 cena tipica ligure e band musicali.

Laigueglia: settima edizione "Week end in rosa" dedicato alle donne. Un susseguirsi di attività e proposte per le donne, alla ricerca di momenti di sport e di letizia, con l’occhio rivolto a chi, per motivi meno lieti, ha necessità di rivolgersi allo Sportello Antiviolenza Artemisia Gentileschi, cui saranno devoluti i proventi derivati dalle varie iniziative proposte.

Loano: sabato 5 ottobre alle 16 nella sala consigliare di Palazzo Doria si terrà una proiezione di diapositive a cura di Beppe Peretti. Durante il pomeriggio verranno mostrate immagini catturate “Ai piedi della penisola di Monte Athos” lungo “un cammino affascinante nel cuore della religiosità ortodossa, fra monaci, antichi monasteri eduna natura incontaminata”.

Varazze: sarà protagonista il mondo dei fumetti con la seconda edizione del Premio Ferri: conferenze, laboratori per bambini e dibattiti presso la Biblioteca E. Montale. Laboratori di fumetto per bambini e ragazzi diretti da Tino Adamo, Alessia Martusciello & Alberto Aurelio Pizzetti, conferenze e la cena zagoriana con gli autori scandiranno l'intera giornata.

Un premio al fumetto d' avventura, nella specie a coloro che fortunatamente e non senza difficoltà hanno consentito a Zagor il principe di Darkwood, Tex Willer, Kit Carson, Cico di continuare a vivere dopo la dipartita di coloro che li hanno ideati. Con gli artisti premiati ci sarà Davide Bonelli, figlio di Sergio e nipote di Gianluigi, padri naturali di Zagor e Tex con Gallieno Ferri e l'editore Galep.