Aspettando Petsfestival: le video notizie che raccontano la mostra mercato più grande del settore

Aspettando Petsfestival è un’iniziativa che arricchisce il panorama della comunicazione e che vuole anche essere il nostro grazie per esserci stati così vicini in questi sette anni, per averci spronato a cercare di dare sempre il meglio, per aver continuato a credere in noi.

E consci di questo impegno abbiamo dato davvero il massimo per fare crescere ulteriormente un programma già molto nutrito e per molti versi unico. Da ciò tutte le anteprime che si sono susseguite sulla nostra pagina fb, i comunicati stampa, le novità, le immagini e tutto quello che ancora non avete visto di questa prossima edizione ma che soprattutto non dovete perderVi.

Guarda la puntata che parla dei ratti eroi di Apopo, una ONG belga, che salvano vite umane: https://youtu.be/KBIZLYXSkDM

Ma come fare ad essere sicuri che l’informazione possa essere completa? Che arrivi a tutti? Probabilmente la certezza non ci sarà mai. Ma il nostro impegno è qui, sotto i Vostri occhi. Un’informazione in più, a portata di un click.

Un’occasione per tenerVi aggiornati, per cominciare a preparare la Vostra visita alla prossima edizione e per scoprire, un po’ per volta, molto di quel programma che il 19 e 20 Ottobre vi attende, anche quest’anno, a Piacenza Expo.

Per info su programma e biglietti per saltare la coda:

https://petsfestival.eu/