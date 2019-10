Cairo, lo scrittore Massimo Tallone ha presentato il suo libro "Non mi toccare" (FOTO)

Nella giornata di ieri, sabato 5 ottobre, lo scrittore Massimo Tallone ha presentato il suo libro "Non mi toccare". L'evento si è tenuto presso la sala di rappresentanza della biblioteca “F. C. Rossi”.

Massimo Tallone ha pubblicato i saggi: Dizionario ironico della cultura italiana (Utet, 2009 ), Bartleby mi ha salvato la vita (Buendia Books 2018) e numerosi noir, tra i quali: Il fantasma di piazza Statuto (2012) e Il diavolo ai giardini Cavour (2013) per le Edizioni e/o; Piombo a Stupinigi (2007), Veleni al Lingotto (2008), Doppio inganno al Valentino (2009), L’enigma del pollice (2010), La manutenzione della morte (2011), Il Cardo e la cura del sole (2012) e L’amaro dell’immortalità (2013) per Fratelli Frilli Editori. Dal 2011 collabora con il quotidiano La Repubblica, per il quale scrive racconti seriali. È socio fondatore del collettivo di scrittori Torinoir e direttore artistico della scuola di comunicazione e scrittura Facciamo la Lingua. Per Edizioni del Capricorno, in coppia con Biagio Fabrizio Carillo, ha pubblicato i noir Il postino di Superga (2015), La riva destra della Dora (2016), La curva delle cento lire (2016), Le maschere di Lola (2017), La casa della mano bianca (2017) e Le api dei Cappuccini (2018).

La scrittrice Giuliana Balzano e l'animatrice culturale Antonella Ottonelli hanno conversato con l'autore durante la presentazione del libro. All'evento hanno preso parte anche il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini e il consigliere alla Cultura Nella Ferrari.

L'artista valbormidese Monica Porro ha immortalato l'evento con i suoi disegni.