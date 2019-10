Diano Marina: successo per la seconda giornata del Windfestival 2019. La videointervista al sindaco Chiappori

C'è soddisfazione a Diano Marina per l'ottimo andamento del Windfestival, la manifestazione dedicata agli action sport di mare e di vento gionta alla sua ottava edizione.



L'evento, che si concluderà domani pomeriggio, quest'anno vede un’area espositiva raddoppiata e, come sempre, si aricola in spiaggia estendendosi anche all’interno del centro cittadino per offrire al pubblico nuove adrenaliniche esperienze di sport urbani come Skate, Bmx, Parkour e Mountain Bike e i consolidati appuntamenti con gli stand dei maggiori marchi di attrezzature sportive, competizioni in acqua, esibizioni, tanta musica con concerti e dj-set, feste in spiaggia, prove gratuite di attrezzature, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni di fitness e l’appuntamento imperdibile con il bikini contest.



Ecco il video durante l'esecuzione di varie discipline. Verso la fine anche un omaggio ad Enrico, windsurfista non vedente assieme al suo cane:

Presente il Sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori, di ritorno da un workshop in Norvegia. L'intervista:

Ancora fino a domani si effettueranno mini lezioni gratuite da 30 minuti, sia per adulti che per bambini, per avvicinare il più possibile tutte le persone agli sport d’acqua e di vento.

Il calendario ufficiale delle esibizioni, dei contest e delle lezioni è consultabile per tutta la durata dell’evento sia sul sito web windfestival.it sia presso la segreteria della manifestazione.



(Servizio fotografico di Christian Flammia)