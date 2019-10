Gruppo FAI Giovani Savona e Nuovofilmstudio presentano "All'Opera 2019/2020"

La Royal Opera House ha annunciato i titoli della stagione 2019/2020 in diretta via satellite dal Covent Garden di Londra in 1500 cinema di 53 paesi del mondo. In Italia, oltre 100 cinema, trasmetteranno la nuova stagione che presenterà nuove produzioni, prime mondiali e il ritorno di alcuni dei capolavori più amati.



Il primo dei 6 appuntamenti è con lo spettacolare, nostalgico "Don Giovanni" di Mozart firmato da Kasper Holten, l’ex enfant prodige del teatro danese. Questa meravigliosa opera buffa dedicata al celebre seduttore presenta personaggi complessi, un dramma avvincente e melodie gloriose, da “Aria dello champagne” intonata dallo stesso Don Giovanni alla tenera espressione d’amore “Dalla sua pace” di Don Ottavio. L’anti-eroe Don Giovanni è interpretato da Erwin Schrott. Nel cast anche Roberto Tagliavini nei panni di Leporello, Malin Byström come Donna Anna, Daniel Behle in Don Ottavio, Christine Rice in Donna Elvira, Louise Alder in Zerlina, Leon Košavić in Masetto e Peter Magoulas nel ruolo del Commendatore.



L'appuntamento con il FAI Giovani di Savona è per martedì 8 alle 19.15 con l'introduzione a cura di Michele Buzzi, capodelegazione FAI Savona. Ingresso aperto a tutti 12€ - soci FAI e soci sostenitori 10€; durante la serata sarà possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione al FAI a soli 15€ fino ai 35 anni.