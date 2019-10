Savona, è il giorno della sfilata di massa. Dalle 10 l'onda di penne nere sfilerà per le vie del centro

Un'altra giornata di festa con l'allegria e l'orgoglio degli alpini attende Savona, che oggi vedrà chiudersi la tre giorni dedicata al 22esimo raduno del Primo Raggruppamento di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Francia.

Quella odierna, ossia quella conclusiva, è la giornata dedicata alla sfilata di massa, uno dei momenti più attesi di ogni adunata delle penne nere. Il ritrovo era fissato alle 8 nell'Oltreletimbro, tra piazza delle Nazioni, Santa Rita e corso Tardy e Benech, da dove tra pochissimo partirà il corteo , preceduto dal labaro dell’Ana e dai gonfaloni, con un percorso che lungo corso Mazzini e via Gramsci arriverà alla Torretta, per proseguire in via Paleocapa sino a piazza Mameli.

Intanto già dalla prima mattinata di oggi le musiche alpine delle fanfare presenti hanno dato il buongiorno alla città, la quale ieri ha ricevuto i ringraziamenti da parte di tutte le cariche del corpo in armi degli alpini, con il generale Marcello Bellacicco, e dell'Assocazione Nazionale Alpini (ANA), rappresentata dal presidente Sebastiano Favero, oltre che dal presidente della sezione provinciale, Emilio Patrone.

Nella giornata di ieri si sono svolte anche la premiazioni della 45esima edizione, quella del 2018, del premio "Alpino dell'anno", seguite in diretta da savonanews.it.