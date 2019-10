Settimana della dislessia, anche l’assessore alla sanità Viale interverrà all’incontro “Leo 4 learning”

L’assessore alla sanità e alle politiche sociali della Regione Liguria Sonia Viale interverrà lunedì 7 ottobre all’incontro dal titolo “Leo 4 learning”, organizzato a Riva Ligure dai Lions Club Sanremo Matutia e dall’Associazione Italiana Dislessia e primo di una serie di eventi organizzati in occasione della settimana dedicata a questo disturbo dell’apprendimento. L’incontro, che inizierà alle ore 9 nell’Istituto comprensivo di Riva Ligure, avrà come tema “l’inclusione”.

“Nell’affrontare il tema dei disturbi dell’apprendimento bisogna partire mettendo al centro lo studente, considerato come persona con le sue inclinazioni e sensibilità – afferma l’assessore Viale – E’ per questo che è necessaria una consapevolezza sempre maggiore da parte di educatori e insegnanti sull’influenza che tali disturbi possono avere nel percorso di studi di un ragazzo. Ma è anche importante fornire agli insegnanti gli strumenti e le conoscenze necessarie per essere davvero un supporto”.