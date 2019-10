Albisola ha una nuova automedica, l'assessore Sprio: "Grande rispetto per la funzione sociale della Croce Verde"

Giornata importante per il primo soccorso quella di ieri ad Albisola Superiore, dove sono stati inaugurati una nuova automedica, che va ad ampliare il parco mezzi dell'ente di pubblica assistenza.

Presenti alla cerimonia, svoltasi nel tardo pomeriggio e tenuta a battesimo dalla Dott.ssa Lidia Baccino, il sindaco Maurizio Garbarini insieme all'assessore ai Servizi Sociali Calogero Massimo Sprio.

"E' una vettura provvista di ogni attrezzatura e comfort per assicurare sia servizi di trasporti sociali e di disabili che interventi nell'emergenza. Ho avuto così il privilegio di esprimere, alla fine della Santa Messa, il mio pensiero sul valore della nostra Croce Verde sia rispetto al servizio che la stessa presta a favore della cittadinanza ma anche per la sua funzione educativa e sociale che svolge per tutti i nostri ragazzi che si affacciano a quella realtà. Un luogo sano dove poter essere di aiuto agli altri ma un po' anche a sé stessi".

A chiudere la serata è stata poi l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore: "E' stato donato dalla Farmacia San Nicolò e da Andy Calopresti - prosegue l'assessore - si tratta del sesto defibrillatore presente nel nostro territorio ed è stato posizionato di fronte alla Farmacia San Nicolò. Quando si uniscono le forze si fanno cose importanti. Bravi tutti".