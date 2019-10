Albenga, in biblioteca la presentazione del libro: “Il percorso contrario”

Venerdì 11 ottobre alle ore 17,00 si terrà, presso la sala conferenze della biblioteca "Don Antonio Balletto" sita in via Roma, 58, la presentazione del libro "Il percorso contrario " di Renato Olpher Rossi .

In una Genova scura e affascinante, un’eredità inaspettata mette Andrea nella condizione di indagare sul passato della sua famiglia. Ma il percorso per scoprire la verità è tutt'altro che lineare. Tra personaggi ambigui, ambientazioni suggestive e segreti da svelare, il protagonista si ritroverà a fare i conti con la sua razionalità mettendo in discussione le certezze di una vita.