Sulla A10 Genova-Savona, per programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno,a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Genova Pegli, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Genova e Savona, con orario 21:30-5:30.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Genova Pra' o di Genova Aeroporto.