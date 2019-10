Bardineto: lavori per circa 110 mila euro su tutto il territorio comunale

110 mila euro circa di lavori sul territorio comunale di Bardineto. Una serie di interventi già in corso o con inizio imminente che sono stati finanziati dalla Regione Liguria.

Nel dettaglio: ricostruzione dado di fondazione e tratto di arginatura con massi del ponte sul rio San Giovanni in località Albareta (30.000,00 euro); realizzazione nuovo tratto di scogliera in massi sull’argine sinistro del Rio Gorra in località Geirolo (50.000,00 euro); ricostruzione muri d’ala con massi cementati, consolidamento fondazione e realizzazione briglia antierosione del ponte sul Rio San Giovanni in località Fossati (20.000,00 euro); rimozione depositi alluvionali lungo l’asta del Rio Secco, in prossimità dell’abitato in località Groppo, Villa, Canonie e Rocche (6.100,00 euro); rimozione depositi alluvionali lungo il Rio Muschieto e fiume Bormida in località Muschieto , Prato del Bosco e Cascinasso (4.000,00 euro).

"Un ringraziamento all'ufficio tecnico e a tutto lo staff comunale per il lavoro svolto" commenta su Facebook il primo cittadino Franca Mattiauda.