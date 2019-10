Finalmarina cambia ancora volto. L'assessore Guzzi: "Riqualificazione pensata per i pedoni"

A subire variazioni saranno le aree di parcheggio blu in una zona compresa tra Palazzo Buraggi e la piazza, con la trasformazione delle aree di sosta a pagamento in zone carico e scarico, e quelle in un breve tratto successivo, tramutate in spazi di sosta per motocicli. Questi ultimi vedranno rimossi i parcheggia loro dedicati situati intorno all'arco ed al datario.

Da qualche giorno infatti sono cominciati i lavori che andranno avanti fino all'ultima decade del mese e che stravolgeranno il volto di via Concezione all'altezza di Piazza Vittorio Emanuele, tra nuova pavimentazione ed una nuova distribuzione delle aree di parcheggio.

A spiegare le linee guida di quanto avverrà nei prossimi giorni e le idee che hanno portato a questa soluzione è l'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi: "Si tratta di un intervento di riqualificazione complessiva, volto alla restituzione al pedone di alcune parti della passeggiata e della piazza. Sarà sistemato il percorso carrabile già in uso con nuovo asfalto e sarà delimitato da dei dissuasori in modo da distinguerlo chiaramente dalle parti pedonali, anch'esse riqualificate con un asfalto colorato come quello che si può ammirare sulle passeggiate della Costa Azzurra e che recentemente è stato utilizzato a Varazze e Zinola".

Il calendario dei lavori prevede anche qualche disagio, che si dovrebbe però risolvere in un brevissimo lasso di tempo: "Settimana prossimo procederemo con la scarificatura dell'asfalto già esistente - conclude Guzzi - il che rende necessaria la chiusura per un giorno, massimo due, di via Concezione. La settimana successiva invece passeremo alla posa dei nuovi asfalti che porterà alla conclusione dei lavori".