Giusvalla, errato conferimento e abbandono di rifiuti: la Comune convoca un'assemblea pubblica

Il Comune di Giusvalla convoca un'assemblea pubblica per discutere sull'andamento della raccolta differenziata. L'appuntamento è fissato per per sabato 12 ottobre, alle ore 10 presso il teatro comunale "Monica Perrone". Durante l'incontro si parlerà anche della modalità di raccolta dei rifiuti.

"Abbiamo deciso di convocare questa assemblea per fare il punto della situazione, analizzando in particolare alcune problematiche riscontrate - c ommenta alla nostra redazione il sindaco Marco Perrone - Negli ultimi mesi infatti, si sono verificati conferimenti sbagliati e numerosi abbandoni".