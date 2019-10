Meteo, vento forte e calano le temperature, schiarite nel pomeriggio

Precipitazioni anche temporalesche, soprattutto in mare, generalmente deboli, vento con raffiche di burrasca forte: sono queste le caratteristiche della mattinata in Liguria. Cominciamo con i venti settentrionali che sono oggetto anche dell’avviso emanato ieri dal Centro Meteo Arpal: lungo la costa da segnalare una raffica a 115.6 km/h registrata al Porto di Arenzano, sui rilievi a 139 km/h a Monte Pennello (Genova). Ma si segnalano raffiche anche a 103.7 al Lago di Giacopiane (Genova), 99.7 a Poggio Fearza (Imperia), 93.2 a Genova Castellaccio, 85.7 a Fontana Fresca (Genova), 85.3 a Genova Porto Antico.

Precipitazioni, come detto, deboli con un rovescio da 6.6 millimetri in 15 minuti a Framura (La Spezia) che ha cumulato in totale 14.6 millimetri dalla mezzanotte. Sempre dalla mezzanotte cumulata massima di 15.6 millimetri a Pratomollo (Genova). Da segnalare inoltre le schiarite in avanzamento da Ponente.

Il mare alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura dell’acqua di 22.1 gradi. Le temperature minime sono in calo: il valore più basso a Poggio Fearza (Imperia) con 2.5, ma sono da segnalare anche i 3.9 di Pratomollo (Genova) e i 4.2 di Monte Settepani (Savona) (nello spezzino 7.0 a Casoni di Suvero). La minima più alta, 20 gradi, ad Alassio.

Queste le temperature minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 14.8 Savona Istituto Nautico 14.8 Imperia Osservatorio Meteo Sismico 16.0 La Spezia 14.0