Tre nuovi viceparroci fra Finale, Celle e Savona

A ottobre grandi novità nella diocesi Savona-Noli. Nell’ambito di un ulteriore avvicendamento di parroci che si concretizzerà proprio in questi mesi autunnali arrivano anche tre nuovi sacerdoti che collaboreranno in altrettante realtà come viceparroci.

Si tratta di don Athanase Bavugirije, don Cyriaque Sinzoyiheba, entrambi provenienti dal Burundi, e don Aji Varghese Chungha dall’India.

Proprio in questi giorni stanno prendendo posto nelle parrocchie a cui sono stati assegnati: don Athanase diventa vicario di san Biagio a Finalborgo e san Eusebio a Perti, in supporto di don Gianluigi Caneto, don Cyriaque sarà invece in supporto di don Silvester Soosai nelle sue nuove parrocchie sul territorio di Celle (san Michele nel centro, N.S. Assunta ai Piani e san Giorgio a Sanda) mentre don Aji sarà “vice” a san Dalmazio in Lavagnola e a san Francesco da Paola a Villapiana (collaborando quindi rispettivamente con don Podda e don Grillo), oltre ad assumere l’incarico di assistente per i fedeli della comunità indiana di rito siro-malabarese.