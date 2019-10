Imperia: la Corte d'Appello assolve gli imputati del processo su Autofiori, ribaltata la sentenza di primo grado

Tutti assolti in appello, ‘perché il fatto non sussiste’, gli imputati del processo su Autofiori, condannati in primo grado a Imperia dal giudice Caterina Lungaro. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata nei confronti dell’ex capo delle articolazioni tecniche della società, Federico Lenti, condannato in primo grado a sei mesi, venti giorni e 300 euro di multa, del dirigente Francesco Ferrari, condannato in primo grado a quattro mesi e 200 euro di multa, dell’amministratore della Icoel Gianfranco Varano, condannato in primo grado a cinque mesi, venti giorni e 300 euro di multa e di Marco Bianchini, amministratore di Intercostruzioni, condannato in primo grado a quattro mesi e 200 euro di multa.



In primo grado era stato già assolto Giacomo Massa, dirigente Autofiori, perché il fatto non sussiste e perché non costituisce reato. A processo c’era anche Alfredo Borchi, anche lui dirigente della società, deceduto il 27 settembre 2017. Anche per lui era arrivata comunque l’assoluzione con formula piena.



Nato da un’inchiesta della Guardia di Finanza del 2011, il processo ha riguardato una serie di lavori a cui hanno partecipato ditte che, secondo l’accusa, sarebbero state selezionate senza partecipare ad alcuna gara d’appalto, né manifestazione di interesse. I lavori riguardano soprattutto la realizzazione del piazzale autostradale di Ventimiglia, la realizzazione del casello all’uscita dell’autostrada di Borghetto Santo Spirito e gli affidamenti diretti dei lavori in autostrada a San Bartolomeo al Mare, Andora e Albenga.