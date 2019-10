Costellazioni Familiari del Sè: il 18-19-20 ottobre un seminario organizzato dall’Accademia del Counseling di Savona

Tutto pronto per il seminario organizzato da Academy l’Accademia del Counseling di Savona che avrà luogo da venerdì 18 Ottobre dalle ore 17:30 al tardo pomeriggio di domenica 20 Ottobre nell’Agriturismo "Il Giardino del Sole" di Garlenda.

Academy è una scuola di formazione in professionisti in relazione d’aiuto, si creano dei counselor all’interno dei percorsi, ma soprattutto è una scuola d’esperienza di vita. Si impara a sviluppare le proprie risorse grazie agli incontri, ai seminari, alle Costellazioni familiari del Sé, allo sviluppo personale. I seminari riguardano la coppia, il bambino, i conflitti, il sentirsi leader di sé stessi, ma tutti lavorano sulla personalità, sulle emozioni, sviluppando le risorse che fino ad ora sono rimaste in ombra mettendosi in luce.

Un counselor non propone mai soluzioni ma semplicemente fa da specchio a ciò che sono le risorse e le soluzioni di cui tutti sono dotati.

In occasione del seminario esperienziale di Costellazioni Familiari del Sé del 18-19-20 ottobre dal titolo “L’arte di Essere un Leader” diretto dal Presidente Massimo Cicolin, Supervisor Counselor-Trainer Counselor, si possono scegliere due tipi di percorsi: il percorso di crescita personale della durata di un anno o valutare invece un percorso professionalizzante triennale conseguendo il titolo di Life Counselor.

La leadership non è sempre una dote innata, ma una vera e propria arte che si sviluppa, attraverso la pratica costante e la consapevolezza di poter raggiungere qualsiasi traguardo. Saper essere leader significa in concreto: migliorare la qualità della tua vita e di chi ti sta vicino trovando le risorse dentro di te; guardarti dentro con fiducia e scoprire talenti e qualità che non avresti mai pensato di avere; ottenere il massimo da te stesso e dagli altri; realizzare più facilmente i tuoi obiettivi e desideri, in ambito personale e professionale.

Quando pensiamo al concetto di leadership ci vengono in mente esempi illustri di fronte ai quali siamo portati a pensare che leader si nasce. L’arte di Essere un Leader svelerà invece che la leadership è un talento che si può sviluppare e perfezionare.

Il metodo delle Costellazioni del Sé, basato sull'esperienza diretta, ti consentirà di: rendere più sereno e pacifico il tuo rapporto con gli altri, grazie ad una maggior consapevolezza e autorevolezza delle tue qualità; ritrovare un'armonia intima e profonda con te stesso; mettere meglio a fuoco i meccanismi interiori che ti impediscono di realizzarti pienamente; trovare una strada costruttiva per esprimere il tuo vero essere, senza paura e senza sottostare a doveri imposti dall'esterno, ma con una grande, intima libertà e consapevolezza.

Svilupperai un livello più alto di consapevolezza e di fiducia in te stesso; -gestirai e vivrai al meglio emozioni e stati d'animo vitali; imparerai a decidere con maggiore sicurezza e chiarezza perché avrai acquisito tecniche che ti permetteranno di scorgere con lucidità la strada da percorrere; potrai utilizzare alcuni strumenti per gestire al meglio le tue emozioni, le tue reazioni e il tuo tempo incrementando la motivazione e focalizzandoti, con equilibrio e serenità, sulla continua evoluzione e il costante miglioramento personale e professionale.

Se decidi di iscriverti al percorso triennale di “Life Counselor” entro il 15 ottobre inoltre Academy ti accoglie con uno sconto di 1500 euro.

Per info e iscrizioni: tel. 329 4636184 formazione@lifecounselor.it www.lifecounselor.it Facebook: Scuola di Counselor Academy