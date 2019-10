Il 12 e 13 ottobre Giornate FAI a Cengio e a Ferrania

1) ex Acna di Cengio - piazza della Vittoria a Cengio. Visite accompagnate dalle 10 alle 17 – ultimo ingresso alle ore 16.30. "Hai mai visto Bormida? Ha l'acqua color del sangue raggrumato, perché porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle rive non cresce più un filo d'erba. Un'acqua più porca e avvelenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di notte sotto la luna" (Beppe Fenoglio, un giorno di fuoco).

Nel sito sul quale sorgeva l'Acna rimane oggi lo splendido Palazzo Rosso, edificio del dopolavoro progettato dall'architetto Cesare Mazzocchi in stile neoromanico con grandi impianti interni totalmente affrescati ed un bellissimo teatro nonché numerose testimonianze di archeologia industriale, tra le quali il grande torrione piezometrico in mattoni, simbolo dello stabilimento.

2) Ferrania - percorsi e racconti nei luoghi della pellicola. Partenze dal Piazzale antistante la Centrale elettrica SIPE Viale della Libertà, 17014 Ferrania. Ore 10,00 -11,30 – 14,30 – 16,30. Un itinerario a piedi lungo viale della Libertà a Ferrania, fra architetture industriali e memorie del lavoro. I visitatori, accompagnati dai racconti di studiosi ed ex lavoratori della fabbrica di pellicole Ferrania-3M, potranno attraversare idealmente la storia del Novecento industriale nell'area del Bormida. La Centrale elettrica SIPE, gioiello liberty del 1916, la storica entrata dello stabilimento, il villaggio operaio e il dopolavoro: un itinerario singolare e suggestivo, creato in collaborazione con l’Associazione Ferrania Film Museum, che si candida a diventare un percorso museale.

In caso di grande affluenza le code potrebbero venire sospese prima dell'orario di chiusura indicato. Per possibili variazioni del programma consultare il sito www.giornatefai.it

La Centrale elettrica SIPE, inoltre, è Luogo del Cuore votato da 3.753 persone alla nona edizione del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare nel 2018. In collaborazione con l’Associazione Ferrania Film Museum e Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Istruzione Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte.

Presentazione delle Giornate FAI di autunno e proiezione del documentario BORMIDA (50’) presentato nell’ambito del Torino Film Festival 2018, Alberto Momo ha costruito il film insieme a Laura Cantarella e a un gruppo di di studenti del Politecnico di Torino che hanno partecipato al workshop “Paesaggi audiovisivi e altre contaminazioni” Il lavoro che è confluito nel film è consistito in un’esplorazione geografica e in una lettura del territorio, con la sua Storia e le sue storie, con i suoi ambienti naturali e antropizzati, con la sua stratificazione, con i suoi punti di interesse, con i suoi sedimenti, con le sue testimonianze di passati remoti e più recenti

