Foscolo (Lega) visita il carcere di Pontedecimo: "Problema sovraffollamento, serve nuova struttura in provincia di Savona"

"Questa mattina, accompagnata dal segretario nazionale Sappe per la Liguria Michele Lorenzo e dal comandante commissario capo Stefano Bruzzone, ho incontrato la Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Genova Pontedecimo, carcere femminile che ospita anche persone detenute per reati sessuali" commenta in una nota Sara Foscolo, deputata ligure della Lega.

"Ho potuto raccogliere le testimonianze dirette di chi ogni giorno presta servizio nella struttura e verificare di persona questioni urgenti che devono essere affrontate quanto prima: c’è un problema di sovraffollamento, con 152 detenuti totali nonostante la capienza di 96, di cui oltre la metà psichiatrici e il 54% stranieri. Una situazione resa ancor più difficile dalla preoccupante carenza di personale, pari al 40%, e dalla necessità di opere di manutenzione, nonostante si tratti di un carcere piuttosto recente".

"Altre forze politiche mettono al primo posto chi ha commesso crimini, noi ci preoccupiamo di chi indossa una divisa: ho espresso al personale della Polizia Penitenziaria il mio sostegno, ringraziandoli per il loro servizio. Serve un segnale da parte del Governo per dare loro risposte concrete e per porre rimedio alla situazione di difficoltà in cui versa il carcere, più volte denunciata dal sindacato. È compito dell’esecutivo non fare mancare l’attenzione verso Pontedecimo: in primis, incrementando il personale della Polizia Penitenziaria, per ovviare alla carenza che crea disagi - anche gravi - agli agenti e ai detenuti stessi".

"Inoltre, il Governo deve portare avanti progetti, con la collaborazione degli enti locali, per la realizzazione di una nuova struttura sul territorio della provincia di Savona, unica provincia senza carceri in Liguria, dopo la chiusura del Sant’Agostino. Da molto tempo se ne parla, purtroppo senza risultati. Serve un nuovo carcere, sicuro e all’avanguardia, per risolvere molte delle attuali problematiche: la Liguria ne ha bisogno e non può più aspettare" conclude Sara Foscolo, deputata ligure della Lega.