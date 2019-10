Garlenda, numerosa partecipazione alla Festa della Lega (FOTO)

Si è svolta a Garlenda, nel padiglione della Bocciofila in località Villafranca, la Festa della Lega con la partecipazione di numerosi vip del Carroccio: On. Flavio Di Muro, Marco Campomenosi, europarlamentare, on. Alessandra Locatelli, on. Sara Foscolo, sen. Paolo Ripamonti, sen. Stefania Pucciarelli, on. Edoardo Rixi, Andrea Benveduti, assessore regionale allo sviluppo economico, Luca Remuzzi, consigliere comunale Lega a Genova, il sindaco di Laigueglia Sasso Del Verme, il padrone di casa Alessandro Navone, vicesindaco di Garlenda, il presidente del Consiglio Comunale di Savona Renato Giusto e, ospite speciale, il braccio destro di Salvini, Andrea Crippa.

Tanti altri personaggi della Lega in platea ad ascoltare gli interventi dei vari big che hanno illustrato le strategie della Lega in previsione della grande manifestazione a Roma in piazza San Giovanni del 19 ottobre.