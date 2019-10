Grande partecipazione di fedeli negli ultimi giorni ad Imperia per l'arrivo della Madonna di Fatima Pellegrina (Foto)

La statua internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina è stata accolta e venerata ad Imperia, nella Basilica di San Giovanni Battista, da giovedì 3 ottobre a domenica 6 ottobre. Si tratta di una rappresentazione, itinerante per le Parrocchie italiane, fatta sul calco della statua realizzata nel 1947 su descrizione della veggente suor Lucia.

La statua è stata accolta nella Chiesa di Oneglia giovedì pomeriggio. A questo evento son seguiti quattro giorni di raccoglimento religioso. Domenica pomeriggio è stata celebrata la Santa Messa solenne conclusiva, presieduta da Monsignor Ennio Bezzone, prevosto della Basilica con il rito di consacrazione della Parrocchia di San Giovanni Battista in Imperia Oneglia alla Madonna del Rosario. Al termine della Celebrazione Liturgica, le varie realtà della Parrocchia hanno offerto un omaggio floreale alla SS. Vergine Maria.

La Madonna di Fatima ha infine lasciato la città di Imperia per continuare il suo pellegrinaggio. "Sono state giornate in cui la gente è venuta raccolta in silenzio ed ha pregato. C'erano tante persone - Monsignor Ennio Bezzone - che ho visto particolarmente partecipative. Questa è una statua ricavata dal calco della statua della Madonna di Fatima, che nel 1947 spiegò alla veggente Lucia il significato di Maria : un modello di vita Cristiana, la donna, il discepolo del Signore, un modello di vita che ancora oggi può aiutare a farci vivere meglio la nostra fede. Questa sera c'era tantissima gente e mi fa piacere, ma, a volte, mi domando se possa soltanto incidere una chiesa piena sulla fede della gente. La fede va testimoniata e vissuta ogni giorno nelle scelte della vita quotidiana e chiediamo aiuto alla Madonna perché anche questo succeda. La chiesa gremita di questa sera è comunque un bel segnale per un evento di preghiera".