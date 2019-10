Albenga, mercoledì 16 ottobre aperitivo con Giovanni Impastato

Un’apericena presso l’Osteria del Tempo Stretto di Albenga dedicato alla Sicilia con la presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il giornalista ucciso dalla mafia nel 1978, è la nuova proposta dell’attivissima chef Cinzia Chiappori. Una figura autorevole e importante come Giovanni Impastato che percorre tutta l’Italia per diffondere la cultura della legalità, parlando ai giovani, nelle scuole e tra la gente sarà ospite di una serata organizzata in collaborazione con il Centro Impastato di Sanremo a chiusura di una tre giorni di incontri che si svolgeranno a Alassio, Loano e Albenga.

Giovanni Impastato porterà la sua testimonianza di impegno nella lotta contro la mafia e offrirà qualche considerazione su cosa significa oggi andare lottare questo fenomeno in continua evoluzione. “La cosa importante per noi – dichiara Giovanni Impastato - è raccontare la storia di Peppino che ha un fascino particolare e contiene un messaggio forte di impegno civile, culturale e molto educativo per le nuove generazioni. La mafia non è una prerogativa di noi siciliani, non è qualcosa che appartiene solo a noi, ma è un problema nazionale, che interessa tutti”.

Il costo dell’apericena è di 15 euro. Un’occasione per scoprire le suggestioni ed i sapori di una regione interessante e di grande tradizione culinaria.

Per prenotazioni telefonare al numero 3926221924 oppure 0182 571387