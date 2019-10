Albenga si prepara per il Natale: le illuminazioni saranno un vero e proprio evento

Le “illuminazioni” diventano una vera e propria attrazione attraverso un gioco di proiezioni che il Comune di Albenga vuole realizzare nel periodo natalizio.

Lo spettacolo di grandi proiezioni è una formula innovativa di valorizzazione artistica della città e di alcuni edifici simbolo che, attraverso questi fasci di luce, cambieranno volto.

È stata approvata con delibera di Giunta (n.412 del 3 ottobre 2019) la fase di prova per la realizzazione di questo evento necessaria per poter valutare la fattibilità del progetto oltre che per determinarne le modalità e i costi.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “È nostra intenzione organizzare, così come abbiamo anticipato durante l’incontro avuto con i commercianti del centro storico, uno spettacolo unico fatto da luci e proiezioni. Con una ditta specializzata stiamo approfondendo lo studio illuminotecnico per riuscire a circoscrivere nella maniera più corretta e precisa possibile l’importo economico che avrà questo evento. Questo spettacolo, che andrà ad arricchire e illuminare il centro storico, si inserirà nel calendario degli eventi natalizi che abbiamo intenzione di realizzare e che siamo certi entusiasmerà residenti e turisti".

Durante l’incontro con i commercianti del Centro Storico (questi incontri continueranno nei prossimi mesi e riguarderanno l’intera città) Lorenza Giudice della Confcommercio aveva affermato: “Sono felice che l’intenzione dell’amministrazione è di trasformare le illuminazioni in un vero e proprio evento”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Questa delibera è il primo passo per riuscire a realizzare uno spettacolo unico. Questa che possiamo definire una vera e propria espressione artistica va a valorizzare monumenti ed edifici e sarà un’attrazione dal grande richiamo turistico”.

Afferma Marta Gaia consigliere delegato al centro storico e agli eventi: “Stiamo lavorando a quella che speriamo possa essere l’edizione zero di un evento che sarà apprezzato da tutti. Grandi e piccini saranno incantati dallo spettacolo luminoso che stiamo cercando di organizzare, il condizionale è d’obbligo perché vi sono diversi fattori che entrano in gioco. Il nostro Centro Storico ha grandi potenzialità, tutte da sviluppare e continueremo a lavorare in questa direzione”.