Calizzano, avviso esplorativo per l'affidamento del servizio di sgombero neve

Il Comune di Calizzano indice un avviso esplorativo per l'affidamento del servizio di sgombero neve per le stagioni internali 2019/2020 e 2020/2021. L'importo presunto indicativo complessivo è stato quantificato in 39.302,40 euro.

Il servizio è stato diviso in due lotti indipendenti e autonomi:

lotto 1 (importo presunto €. 17.944,80) frazione Mereta, 10c. Bosco, località Codevilla, 10c. Piano, località Gaviano, 10c. Rio Nero, regione Frassino, indicativamente km. 5,10 di strada comunale oltre aree pubbliche poste nelle aree di competenza;

lotto 2 (importo presunto €. 21.357,60) strada comunale Vetria, località Barbassiria, località Maritani, località Durante, frazione Caragna/depuratore e 10c. Pasquale indicativamente km 8,30 di strada comunale oltre aree pubbliche poste nelle aree di competenza.

L'appaltatore - si legge nell'avviso - nel periodo di svolgimento delle attività dovrà garantire un servizio di reperibilità/pronto intervento attivo 24h/24h festivi e prefestivi non lavorativi. Inoltre dovrà provvedere alla rimozione di ostacoli presenti sulla carreggiata stradale rappresentati da alberi o piante precipitate sul piano viabile e provenienti anche da proprietà private. Qualora si presentino alberi o piante palesemente pericolosi per la viabilità, le stesse dovranno essere tagliate e trattate previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le 12 di giovedì 17 ottobre.