Meteo, torna il sereno: martedì all'insegna del sole nel savonese

Cielo sereno o poco nuvoloso questa mattina sulla Liguria, con venti settentrionali deboli o moderati. Il mare alla boa di Capo Mele è tra mosso e poco mosso con temperatura dell’acqua di 21.9 gradi.

Per quanto riguarda le temperature minime ci sono i primi tentativi di avvicinamento agli zero gradi: Calizzano segna 0.8, Colle di Nava 1.4, Sassello 2.2. In provincia di Genova 2.7 a Cabanne di Rezzoaglio, nello spezzino 4.6 a Padivarma mentre la minima più alta si è registrata a Sanremo con 19.1.

Queste le temperature minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 15.4 Savona Istituto Nautico 14.5 Imperia Osservatorio Meteo Sismico 15.4 La Spezia 13.0