Savona, nasce "Sv la Riviera": un gioco da tavola sui territori savonesi

Invece del classico Vicolo Stretto del Monopoli ci si può sfidare nella Darsena, sul Priamar, in Piazza Mameli e in via Pia. Spazio poi ai comuni limitrofi come Varazze, Celle, le Albisole. E a regole diverse legate alle scorciatoie grazie ai vagonetti del carbone per arrivare a Cairo Montenotte e l'isola di Bergeggi.