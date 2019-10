Sicurezza e organici nella Polizia, il Siap lancia l’allarme: “Il 20% in meno delle risorse rispetto a 10 anni fa”

Sono 30 in organico gli agenti della Polizia di frontiera, 20 in meno del previsto. E, altro aspetto che preoccupa il Siap, il prossimo dicembre prenderà il via la Piattaforma Maersk di Vado e ad oggi non ci sono novità sul rafforzamento delle risorse e sulla gestione della viabilità. “Il lavoro sarà in aumento e l’età anagrafica è alta. Al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione sulla Piattaforma. Per non parlare dei problemi di salute in porto, c’è infatti un’alta percentuale di patologie oncologiche, vogliamo risposte che ci tranquillizzino” continua Giuseppe Stracuzzi.