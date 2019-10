Stella, ultimati i lavori di riqualificazione dell'area giochi di via Muzio

Quasi ultimati i lavori di riqualificazione dell’area giochi di Via Muzio a Stella.

La prima apertura e inaugurazione è prevista il 13 Ottobre, in occasione della tradizionale castagnata autunnale.

D’intesa tra la Parrocchia di San Giovanni, proprietaria dell’area, ANSPI Stella San Giovanni ed il Comune di Stella, che finanzia l’intervento per 25mila euro, sono state definite le modalità per la riqualificazione dell’area e successiva manutenzione, con previsione di un’integrale sostituzione dei precedenti arredi e giochi e la fornitura e posa in opera di un’altalena a due posti, un castello con scivolo elicoidale e un gioco a molla.

E’ stata prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione “antitrauma” colorata, sui cui è stato disegnato il “pampano” o gioco della campana.

All’iniziativa e soprattutto alle fasi di smontaggio e preparazione del fondo cementato hanno partecipato numerosi volontari che con le loro diverse professionalità, nel tempo libero, hanno contribuito in maniera significativa alla predisposizione dell’area per le successive lavorazioni di finitura e arredo.

"Queste buone pratiche, testimonianza della sensibilità e partecipazione dei cittadini, hanno reso fattibile l’intervento e lo rendono apprezzabile e d’esempio per future sinergie tra le Istituzioni e le realtà territoriali" spiegano dall'amministrazione comunale.