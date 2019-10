Finale, riqualificazione del centro di Marina: domani chiusa via Concezione

Primo dei tre giorni di sospensione della circolazione domani a Finalmarina, per consentire alla ditta appaltatrice di effettuare i lavori di riqualificazione di una porzione di Lungomare Migliorini, di Via Concezione e di Piazza di Spagna.

Dalle 8:00 a fine lavori è previsto il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nel tratto di via Concezione compreso fra Via Unità d'Italia e Piazza di Spagna, con obbligo di svolta a sinistra sul Via Unità d'Italia. Nella stessa area sarà inoltre istituito il divieto di sosta temporaneo, comprese le aree destinate alla sosta di motoveicoli e carico/scarico merci lato mare sulla piazza.

Ma non sarà l'unica giornata di disagi. Sono previste interruzioni al traffico e alla sosta, con le stesse modalità e nelle stesse zone, anche per le giornate di venerdì 11 e di martedì 15.