Al via la 15esima Festa del Cece di Nucetto in provincia di Cuneo

La festa del cece di Nucetto giunta alla 15 edizione è il gran finale degli eventi gastronomici, turistici e culturali per la comunità di Nucetto.

Il programma prevede per tutta la giornata la fiera mercato dell'artigianato locale e di prodotti tipici del territorio in collaborazione con i produttori aderenti a Campagna Amica Coldiretti. Alle ore 12 apertura ufficiale della festa col saluto delle autorità e l'inaugurazione del campo sportivo, ristrutturato dopo gli eventi dell’alluvione del 2016, grazie al contributo della Fondazione CRC e della Regione Piemonte e consegna dell'onorificenza "Il Cece d'Oro" alla Federazione Coldiretti.

Alle ore 13 verrà servito dagli allievi dell'Istituto Alberghiero Giolitti-Bellisario di Mondovì, il pranzo con il menù dall'antipasto al dolce col principale attore il Cece di Nucetto.

Dalle ore 15 inizia la castagnata con la distribuzione gratuita di caldarroste, offerte dal Circolo Polisportivo Nucettese, e si balla in compagnia dell'orchestra "I Simpatia".

Nel pomeriggio il Museo storico dell’Alta Val Tanaro e il Museo ferroviario della Linea Ceva-Ormea saranno aperti al pubblico visitabili assieme alla mostra itinerante sui Piemontesi alla Grande Guerra.

Commento del Sindaco Dho Enzo “Insieme all’associazione del Cece abbiamo deciso di assegnare l'onorificenza del Cece d’oro alla Federazione Coldiretti, per il grande lavoro che fin dal 1946 ha fatto e continua a fare per i nostri territori e per il tutto il mondo agricolo. Un grazie sentito glielo dobbiamo perché ci hanno sempre affiancati fin da subito e costantemente seguiti, in particolare la struttura cebana, in questa costante crescita dell’associazione nella coltivazione del cece.

La festa del Cece è la nostra festa perché riesce a coinvolgere tutte le forze vive del paese, in un bell’esempio di coesione e di amicizia. Tanto è per l’associazione di valorizzazione e tutela del cece, per il circolo polisportivo, per il gruppo di protezione civile e per l’associazione storico culturale La Marina. Ed è anche cultura questa festa, infatti grazie proprio alla “Marina” proponiamo nell’area museale anche una mostra itinerante del Consiglio Regionale del Piemonte sul tema della Grande Guerra.

Ringrazio con riconoscenza l’opera di tutti questi volontari e dei dipendenti comunali, che si impegnano per la buona riuscita dell’evento”.