Patagonia torna a Finalborgo con il sales meeting europeo

Il Sales Meeting internazionale di Patagonia, azienda leader dell'abbigliamento outdoor, si svolge anche nel 2019 a Finalborgo, nel Complesso di Santa Caterina dal 14 al 18 ottobre. Si tratta di un evento aziendale ad esclusiva partecipazione dei manager Patagonia, provenienti da tutto il mondo. Saranno circa 130 e soggiorneranno in strutture ricettive di Finale Ligure. Si tratta di una grande conferma per finale ligure: Finalborgo fu scelta da patagonia già nel 2018 per lo stesso evento, che rappresenta l'unico meeting in europa di presentazione del campionario Patagonia ai propri managers.

Grande ed atteso momento aperto al pubblico, ad ingresso gratuito, mercoledì 16 ottobre avrà luogo la proiezione del video "Rot Punkt", premiére italiana, nei I chiostro del complesso di Santa Caterina, Finalborgo, a partire dalle ore 21. Il film narra le imprese del climber Alex Megos, testimonial di Patagonia. Dalle ore 19 nel I chiostro il bistro sociale nounomeno offrirà la possibilità di apericena (a pagamento).

Gli eventi si svolgono con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, che ha fortemente voluto ed appoggiato questo importante momento di promozione per il Finalese.