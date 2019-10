Vespa Velutina, l'assessore regionale Mai: "Alice Salvatore non sa quello di cui parla. Si informi"

“Alice Salvatore non sa quello di cui parla. Prima di creare allarmismo, si informi”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai, risponde alle dichiarazione del consigliere regionale Alice Salvatore sulle azioni di contrasto alla Vespa velutina in Liguria.

“Da quando sono assessore, Regione Liguria si è attivata puntualmente e celermente – prosegue l’assessore Mai -. Abbiamo partecipato al progetto Life Stop Vespa di cui anche Salvatore riconosce i successi perché sono inequivocabili. In Liguria non è mai stato fatto tanto per contrastare la Vespa velutina. Quello che Salvatore non dice, è che il progetto Life non era rinnovabile, per questo già a inizio anno abbiamo chiesto aiuto all’allora ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, che aveva avviato la procedura per finanziare un progetto sperimentale di contrasto attivo e passivo. Ora aspettiamo una risposta dal governo giallorosso, considerando che già nel 2016, insieme a Lombardia e Piemonte, fummo rimbalzati dal ministro Martina del PD”.

Come precisa l’assessore Mai, la scelta di agire come Regione è stata presa per poter intervenire in attesa di finanziamenti governativi.

“Sono ben conscio che la Liguria è territorio di confine con la Francia, dove la Velutina si è diffusa, e che per questo la nostra azione di contrasto al calabrone asiatico è fondamentale per tutta l’Italia. Peraltro questo obiettivo è sempre stato al centro delle nostre strategie d’azione. Non abbiamo bisogno che ce lo venga a dire Salvatore con cinque anni di ritardo. Così, mentre il governo nel quale i 5 Stelle siedono non ci risponde, ho finanziato con 50mila euro il Parco delle Alpi Liguri che da due mesi sta agendo come coordinatore regionale delle operazioni. La scelta del Parco è stata presa proprio per sfruttare la grande conoscenza del territorio imperiese che questo ente possiede”.

Da parte dell’assessore Mai, massima attenzione al problema. Alice Salvatore sminuisce il lavoro dei volontari.

“Sono il primo che vorrebbe aumentare i fondi e le dotazioni, non solo alla Protezione civile, ma a tutti i volontari che in questi anni si sono impegnati con attenzione e dedizione. Aspettiamo che il governo ci consideri e finanzi. Alice Salvatore, sminuendo quanto viene fatto ogni giorno, non attacca il sottoscritto, ma tutte queste persone che lottano per il nostro territorio”.

“Di certo non staremo a guardare – prosegue l’assessore Mai -. Da tempo, insieme a dei ricercatori universitari, stiamo lavorando per attivare ulteriori fondi del Programma di sviluppo rurale ed essere sempre più efficaci nel contrasto a questo calabrone asiatico tramite l’attivazione specifica di una misura Psr. Se c’è tutta questa volontà di aiutarci, visto che con questo governo nella lotta alla Velutina siamo lasciati soli, che Alice Salvatore interroghi i ministri Costa e Bellanova che vanno a braccetto ben incollati alle poltrone”.