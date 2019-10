Nuovo appuntamento del Festival Internazionale di Musica di Savona

Sabato 12 Ottobre alle ore 21:00, a Savona presso la Chiesa di Sant’Andrea, Piazza Consoli del Comune, nuovo appuntamento della VII Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona nato dall’iniziativa dell’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica: in programma Pianoforte a 4 mani del Duo Maclé, composto da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi in collaborazione con l’Associazione Rossini di Savona.

Il Duo Maclè interpreterà alcune delle Danze ungheresi dal volume primo di Johannes Brahms, alcuni brani dai 6 Pezzi Op.11 di Sergej Vasil'evič Rachmaninov e la celeberrima Rhapsody in blue di George Gershwin.

Programma:

Johannes Brahms (1833 – 1897): Danze ungheresi - volume primo

n. 1 in sol minore (Allegro)

n.2 in re minore (Allegro non troppo)

n.3 in fa maggiore (Allegretto)

n.4 in fa minore (Poco sostenuto)

n.5 in fa diesis minore (Allegro)

n.6 in re bemolle maggiore (Vivace)

n.7 in la maggiore (Allegretto)

n.8 in la minore (Presto)

n.9 in mi minore (Allegro non troppo)

n.10 in mi maggiore (Presto)

Sergej Vasil'evič Rachmaninov (1873 – 1943): dai 6 Pezzi Op. 11

II - Scherzo

III - Thème Russe

IV - Valse