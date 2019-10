Lavori sul Ponte Viveri ad Albenga: da giovedì TPL ripristina il servizio

TPL informa la spettabile clientela che, a seguito della riapertura al transito veicolare del Ponte Viveri in Comune di Albenga, con decorrenza giovedì 10 ottobre 2019, e per circa 20 giorni, verranno ripristinati tutti i regolari percorsi della linea 40 Finale – Andora e delle linee radiali. Verrà quindi ripristinata la fermata di Piazza del Popolo in direzione Finale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.