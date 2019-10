Un ottobre ricco ad Albisola Superiore. Il calendario delle manifestazioni del mese

Sarà un avvio di autunno ricco di eventi quello in programma ad Albisola Superiore, già cominciato nello scorso weekend con "Mobiltutti Green" e destinato a vedere animati tutti i fine settimana, e non solo, fino all'inizio di novembre.



Di seguito l'elenco di tutte le manifestazioni in programma.

Sabato 12 ottobre, Golf Club Albisola, dalle ore 10.00

Prova il Golf con Noi

Presentazione dei corso e primo appuntamento con il golf

Domenica 13 ottobre, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Fiore

Mercatino di florovivaismo e opere dell’ingegno a tema.

Domenica 13 ottobre, Ellera, dalle ore 14.30

Castagnata di Ellera

Caldarroste a volontà, frisceau e dolci, gonfiabili per bambini

Sabato 19 ottobre, passeggiata E. Montale

Giornata Nazionale della Protezione Civile

Esposizione dei mezzi di AIB Albisola con la partecipazione del Gruppo Cinofilo.

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, Parco dell’Accoglienza c/o Santuario della Pace, dalle ore 10.00

Il Mosaico dell’Accoglienza

Ideazione e realizzazione partecipata di un mosaico che racconti di viaggi, incontri e accoglienza. L’intento è quello progettare e realizzare un lavoro collettivo insieme alla cittadinanza e ai beneficiari del Progetto SIPROIMI, in collaborazione con la Cooperativa Arcimedia Onlus. Il mosaico come elemento fortemente simbolico: per i soggetti che saranno trattati, per l’azione della creazione dell’opera stessa (ognuno mette un tassello che è fondamentale per il compimento dell’immagine), per la progettazione partecipata e infine per la capacità di durata dell’opera. Sabato 19 e domenica 20 ottobre a partire dalle ore 10.00, incontro per la realizzazione del mosaico.

Domenica 20 ottobre, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Bancarella

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio Promotur.

Domenica 20 ottobre, sede sociale Gruppo Alpini, ore 15.00

Castagnata

Con focaccette di patate, a cura del Gruppo Alpini delle Albissole.

Domenica 27 ottobre, loc. Luceto ritrovo ore 8.30, partenza ore 9.00

Trek Day

Trekking ad anello sui sentieri Albisolesi, lungo l’itinerario Luceto-Pian del Pero-Luceto, a cura di Decathlon ed in collaborazione con Fai, Delegazione Savona.

Lunghezza: 8 km

Durata: 3 ore circa

Info & iscrizioni su: eventi.decathlon.it

Giovedì 31 ottobre, Villa Gavotti, ore 20.15 e 21.30

Regine di fuori

Passeggiata notturna nel parco di Villa Gavotti con intrattenimento teatrale, a cura della Ronzante Gorgogliatrice.

Costo: 15 € adulti e 10 € bambini

Posti limitati e prenotazione obbligatoria a La Bella Brezza, 339/6734568 labellabrezza@gmail.com

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a sabato 2 novembre